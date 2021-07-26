В Челябинске предпринимателя будут судить за смерть рабочего в результате пожара на крыше многоэтажки

В Челябинске будут судить местную жительницу по обвинению в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ после смерти рабочего на пожаре на крыше многоэтажки в поселке Мелькомбинат, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, днем 9 сентября 2020 года при производстве работ при помощи газовой горелки произошло возгорание на кровле 10-этажного жилого дома. Один из рабочих, пытаясь спастись от пожара, не имея первичных средств пожаротушения и страховочных средств, спрыгнул с крыши дома и погиб. Второй рабочий получил ожоги 70 % тела и был доставлен в лечебное учреждение.

Следствие считает, что индивидуальный предприниматель допустила к работам лиц, не имеющих соответствующего допуска. Также были нарушены правила безопасности при проведении строительных работ.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска.