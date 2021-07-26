Тюменцы жалуются на запах гари от пожара в Ялуторовске

Жители Тюмени в соцсетях жалуются на запах гари, передает корреспондент Накануне.RU.

Однако в границах города действующих лесных пожаров нет. По данным властей региона, на сегодняшний день в Тюменской области действует только один лесной пожар - в Ялуторовском районе. Возможно, именно он стал причиной неприятного запаха в Тюмени.

В департаменте лесного комплекса Тюменской области сообщили, что администрация Тюмени до 12 августа продлила ограничения на посещение городских лесов города Тюмени, а также разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств для приготовления пищи на углях.