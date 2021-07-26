26 Июля 2021
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Образование В России Украина
(2005) | Фото: www.medinfo.ru

Детский омбудсмен высказалась против недопуска в школу детей без прививок

Вакцинация не должна ограничивать права детей, в том числе право на образование, считает детский омбудсмен Анна Кузнецова. Так она прокомментировала слова главного санитарного врача Украины, предложившего не допускать непривитых детей в школу.

"Ни в коем случае вопрос вакцинации, в том числе от коронавирусной инфекции, не должен ограничивать права детей на образование, охрану здоровья или иные права", - цитирует РИА Новости Кузнецову.

Решение о вакцинации детей от коронавирусной инфекции должно приниматься исключительно родителями, добавила Кузнецова. "И то после того, как родителям, обществу предоставят данные завершенных клинических исследований", - сказала она.

Примечательно, что уже сейчас в ряде регионов руководителям вузов разрешено не допускать студентов в новом учебном году до очных занятий, если те не сделают прививки от коронавируса. При этом часть студентов-первокурсников к 1 сентября еще будут несовершеннолетними, вакцина от коронавируса для них вообще пока не предусмотрена.

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Теги: анна кузнецова, вакцинация, дети



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