Детский омбудсмен высказалась против недопуска в школу детей без прививок

Вакцинация не должна ограничивать права детей, в том числе право на образование, считает детский омбудсмен Анна Кузнецова. Так она прокомментировала слова главного санитарного врача Украины, предложившего не допускать непривитых детей в школу.

"Ни в коем случае вопрос вакцинации, в том числе от коронавирусной инфекции, не должен ограничивать права детей на образование, охрану здоровья или иные права", - цитирует РИА Новости Кузнецову.

Решение о вакцинации детей от коронавирусной инфекции должно приниматься исключительно родителями, добавила Кузнецова. "И то после того, как родителям, обществу предоставят данные завершенных клинических исследований", - сказала она.

Примечательно, что уже сейчас в ряде регионов руководителям вузов разрешено не допускать студентов в новом учебном году до очных занятий, если те не сделают прививки от коронавируса. При этом часть студентов-первокурсников к 1 сентября еще будут несовершеннолетними, вакцина от коронавируса для них вообще пока не предусмотрена.