На Среднем Урале школу затопило из-за плохого ремонта крыши

Средняя школа №46 в уральском городе Реж оказалась затоплена из-за плохого ремонта крыши. Прокуратура организовала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в мае 2020 года был проведен электронный аукцион на ремонт кровли здания школы и по его итогам заключен контракт с ООО "Стройка". Однако, как показала проверка, из-за ненадлежащего выполнения работ во время недавних дождей произошла протечка кровли, в результате чего здание образовательного учреждения затопило.

Также выяснилось, что директор школы не раз обращалась в управление образования Режевского городского округа. Она просила оказать влияние на недобросовестного подрядчика и устранить недоработки.

Сейчас между школой и АО "Сафьяновская медь" заключен договор безвозмездного оказания услуг по ремонту кровли здания. Материалы проверки переданы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям подрядчика и должностных лиц, принявших некачественные работы.