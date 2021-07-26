26 Июля 2021
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Политика В России Москва
депутат Мосгордумы Евгений Ступин (2020) | Фото: vk.com/advokat.stupin

Депутата МГД Ступина грозят лишить адвокатского статуса из-за участия в акции протеста

Общероссийское женское движение "ВЖС "Надежда России" выступило в поддержку депутата-коммуниста Московской городской Думы Евгения Ступина, которого хотят лишить адвокатского статуса.

Организация направила обращение (есть в распоряжении Накануне.RU) президенту Адвокатской палаты Москвы Игорю Полякову.

"Не вторгаясь в Вашу компетенцию, мы просим прислушаться к нашему мнению, искреннему обращению многих тысяч участниц Общероссийского женского движения "ВЖС "Надежда России", по достоинству оценить профессиональную деятельность Е.В. Ступина и предоставить ему возможность для дальнейшей работы", - говорится в тексте обращения.

23 июля в поддержку Евгения Ступина были проведены одиночные пикеты у здания Министерства юстиции России.

Ранее сам депутат Мосгордумы от КПРФ и адвокат сообщил, что его могут лишить адвокатского статуса из-за участия в акции в поддержку Алексея Навального 23 января.

"Власти хотят меня лишить основного источника заработка - работы адвокатом! Чтобы я думал не о нуждах избирателей и политике, а о поиске новых способов для пропитания. В Мосгордуме оппозиционеры и так зарплаты не имеют, но минюст теперь хочет запретить мне зарабатывать и вне стен Мосгордумы! К тому же, если единороссы посчитают, что у меня был конфликт интересов, меня могут лишить и статуса депутата", - писал Ступин в своем-телеграм-канале.

В апреле Ступин сообщил, что его коллеги по городскому парламенту от "Единой России" могут добиться возбуждения уголовного дела по статье "Клевета". Наказание по ней может привести к лишению депутатского мандата.

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Теги: евгений ступин, мосгордума, акция в поддержку навального



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