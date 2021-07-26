26 Июля 2021
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Происшествия Санкт-Петербург
нож, рука, кровь (2016) | Фото: imednn.ru

В Санкт-Петербурге найдены убитыми жена и сын адмирала в отставке

В Санкт-Петербурге расследуется новое громкое убийство. В доме на улице Бутлерова обнаружили тела 84-летней женщины и ее 56-летнего сына, у обоих было перерезано горло, также были колото-резанные раны.

По данным СМИ, это могут быть супруга и сын адмирала в отставке Леонида Лобанова. Сам он погиб 10 дней назад под колесами электрички в пригороде северной столицы.

Следователи и экстренные службы обнаружили тела в состоянии разложения, на них появились гнилостные изменения, передает "Мойка 78". Вероятно, тела пролежали в квартире несколько недель, запах разложения почувствовали соседи, они же и забили тревогу. В полицию при этом обратилась дочь адмирала – она живет в Мурманске.

По одной из версий, смерти членов семьи могут быть связаны: убийство родственников, предположительно, мог совершить отставной военный, позже решивший свести счеты с жизнью. Сейчас делом занимается СКР.

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Теги: убийство, адмирал, самоубийство, расследование



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