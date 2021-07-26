АО "Транснефть – Сибирь" провело пожарно-тактическое учение в резервуарном парке в Томской области

АО "Транснефть – Сибирь" провело пожарно-тактическое учение в резервуарном парке НПС Александровская" районного нефтепроводного управления "Стрежевой" в Томской области.

Цель – отработка действий при тушении условных пожаров во взаимодействии подразделений Федеральной противопожарной службы по Томской области, руководителей, инженерно-технического персонала и добровольных пожарных производственного объекта.

По легенде учений в резервуаре для хранения нефти объемом 20 тыс. куб. м произошел взрыв газовоздушной смеси, вследствие чего возникло возгорание по всей площади зеркала. В результате "взрыва" кровлю резервуара сорвало и отбросило в сторону. Автоматическая установка пожаротушения резервуара вышла из строя. Стационарная система охлаждения резервуара осталась в рабочем состоянии. Возникла угроза распространения пожара на соседние резервуары.

На месте условного инцидента были сосредоточены силы и средства 14-й пожарной части, а также добровольной пожарной дружины и персонала НПС "Александровская" – всего 42 человека и 6 единиц техники.

Участники провели боевое развертывание пожарной техники и осуществили подачу огнетушащего вещества – пены для тушения условно горящего резервуара, тушение осуществлялось комбинированным способом: подача пены через подслойную систему пожаротушения и сверху при помощи пожарного пеноподъемника. Охлаждение стенок резервуара осуществлялось в автоматическом режиме от системы противопожарного водоснабжения объекта. Одновременно проводилось охлаждение соседнего резервуара при помощи переносных лафетных стволов.

Условный пожар в резервуарном парке НПС "Александровская" ликвидирован в кратчайшие сроки. Комиссия отметила слаженность и оперативность действий участников тренировочного мероприятия.

Проведение пожарно-тактических учений с персоналом подразделений и служб АО "Транснефть – Сибирь" является важной составляющей комплексного подхода предприятия к решению задач обеспечения пожарной, промышленной и экологической безопасности производственных объектов.