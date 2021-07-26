26 Июля 2021
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Политика За рубежом Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

Байден не будет участвовать в саммите Зеленского "Крымская платформа"

Ни Джо Байден, ни Камала Харрис (вице-президент США) не приедут на саммит "Крымская платформа", который собирает в Киеве Владимир Зеленский.

Участие в саммите от США примет член кабинета правительства США, но кто это будет – пока неизвестно, передает "Интерфакс".

На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном президент Украины заявлял: "В этот фундаментальный для украинцев год - год 30-летия независимости Украины, в рамках которого и состоится наша важная "Крымская платформа", (...) я пригласил президента Соединенных Штатов Америки и вице-президента. Мы верим, что в этот год, такой символичный для Украины, США обязательно будут с нами, и будут у нас в гостях с официальными и неофициальными визитами".

Саммит "Крымская платформа" должен пройти в конце августа. Среди приглашенных есть Польши Анджей Дуда, президент Литвы Гитанас Науседа, президенты Латвии и Эстонии Эгилс Левитс и Керсти Кальюлайд, а также президент Словакии Зузана Чапутова. Подтверждение своего участия пока не прислал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Теги: крымская платформа, джо байден, владимир зеленский, камала харрис



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