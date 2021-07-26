В Саратовской области эффективность вакцинации завысили минимум в 4 раза

В Саратовской области после вакцинации коронавирусом заболел 361 человек из 360 тыс., сообщил в своем выступлении на странице регионального минздрава в Instagram руководитель СПИД-центра и главный внештатный эпидемиолог Алексей Данилов. Это данные на 30 июня.

По его словам, заболеваемость среди привитых более чем в 17 раз ниже, чем среди непривитых, а в старшей возрастной группе - в 60 раз. Коэффициент эффективности вакцинации составил более 94%, а в возрасте от 65 лет - 98%. Как были получены все эти цифры, можно только догадываться. Поэтому мы самостоятельно рассчитали эффективность вакцинации в регионе.

Вакцинация в Саратовской области началась в начале января. За это время до 30 июня всего было 30 тыс. случаев коронавируса, у взрослых - 25-26 тыс. Так как пока вакцинируют только взрослых, то и сравнение должно учитывать только взрослое население. Применяя методику расчета относительного снижения риска, можно вычислить, что доля ковид-положительных после вакцинации составила примерно 1,4% (361 из 25-26 тыс.).

Среднее число вакцинированных в первом полугодии составило около 130 тыс. из 1,95 млн взрослых жителей области. То есть средняя доля привитых среди всего населения за это же время составила 6,7% , а заболеваемость среди привитых ниже лишь в 4,8 раз, а не в 17, как сказал Данилов. Возможно, он сравнивал абсолютные количества заболевших, что недопустимо в силу различии в численности привитых и непривитых.

Таким образом, эффективность вакцинации в защите от ковида около 78%. Это значит, что местные власти завысили эффективность в 3,5-4 раза. Потому что она должна оцениваться так же, как и сама эффективность, - насколько снижается риск. По официальным данным, риск составляет 22%, по заявлениям властей - 6%. Почти то же самое отношение получается, если поделить разницу в заболеваемости привитых и непривитых по словам властей и по их же данным (17 на 4,8).

В возрасте от 65 лет число заболевших и привитых не было озвучено, но эффективность 98% вызывает только недоумение.

Отмечается, что у большей части заболевших симптомы появились после первой прививки, когда иммунный ответ еще не был сформирован, но это ничего не меняет, так как оснований считать, что человек заболел бы без прививки или что это не прививка вызвала заболевание, нет.

При этом мы учли вероятность побочных эффектов, которые существенно снижают общую эффективность. Два эффекта вакцинации: защита от ковида и нежелательные последствия - неизбежны и нераздельны, а значит, должны учитываться вместе, поскольку, защищая одних, вакцина наносит вред другим, хотя бы и малый. Причем учитываться должны все последствия, а не только тяжелые, ведь и коронавирус чаще всего переносят легко. Однако данных по побочным эффектам в России не озвучивают, что вынуждает оценивать эффективность в общем виде.

Расчет показывает, что для Саратовской области каждые 0,1% побочных эффектов вакцин снижают общую эффективность вакцинации примерно на 15% . То есть при 0,5-0,6% "побочек" общая эффективность будет равна нулю: число людей, которых вакцина защищает от ковида, уравновешивается теми, у которых она вызывает неблагоприятные последствия, и в результате доля людей, заболевших без вакцинации, равна доле людей, заболевших после вакцинации. Для более точного анализа нужно знать количество побочных эффектов и их классификацию. Но этих данных нет.

Следовательно, в Саратовской области по итогам первого полугодия эффективность вакцинации была бы около 80%, если бы у вакцин вообще не было побочных эффектов. Однако каждые 0,1% побочных эффектов снижают эффективность на 15%. Возможно, поэтому власти и скрывают эту статистику.