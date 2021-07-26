26 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Инклюзивная площадка для детей в ЦПКиО (2019) | Фото: Накануне.RU

Уральская компания выплатит ребенку 150 тысяч за травмирование на детской площадке

Свердловский областной суд взыскал с ООО "Горстройцентр" 150 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу 12-летней девочки, которая пострадала на детской площадке, обслуживаемой организацией. Также компания выплатила штраф в размере 300 тыс. руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, инцидент произошел в июле 2019 г. во дворе дома по ул. Суворова в Каменске-Уральском. Ребенок залез на металлическое основание качели-балансира, не удержал равновесие и упал, в результате чего получил обширную скальпированную рану бедра, голени, ссадины голеностопов. Девочку госпитализировали, после чего она находилась на лечении в детском хирургическом отделении горбольницы Каменска-Уральского.

В связи с ненадлежащим содержанием детской игровой площадки, в феврале 2020 г. Арбитражный суд Свердловской области привлек ООО "Горстройцентр" к административной ответственности и назначил штраф в размере 300 тыс. руб. Последующая апелляционная жалоба осталась без удовлетворения. После этого городской прокурор обратился в Красногорский районный суд с иском к компании для возмещения компенсации морального вреда в размере 300 тыс. руб., однако суд распорядился выплатить пострадавшему ребенку только 150 тыс. руб.

Ответчик не согласился и попытался снова обжаловать решение суда, прося снизить сумму до 50 тыс. руб.

"Суд первой инстанции, определяя размер денежной компенсации, учел обстоятельства травмирования несовершеннолетней, а также характер полученных ребенком
повреждений. Девочка до сих пор не может вести привычный образ жизни, травмированная нога не дает заниматься активными видами деятельности, а наличие шрама ограничивает ее в выборе одежды", - резюмировал в Свердловском областном суде.

В связи с этим решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

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Теги: детская площадка, травма, компенсация, суд



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