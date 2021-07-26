В России создадут два новых "самолета Судного дня"

Создание самолета управления войсками на случай ядерной войны началось в Воронеже на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект носит название "Звено-3С". Всего российская армия получит два таких самолета, в перспективе Минобороны может заказать третий, рассказал источник.

Воздушные командные пункты на базе таких самолетов могут быть задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. В СМИ их называют "самолетами судного дня".

Радиооборудование самолета позволит отдавать приказы войскам стратегической авиации, подводных лодок-носителей стратегического ядерного оружия в радиусе шести тысяч километров.

Воздушные судна придут на замену имеющимся Ил-80, построенным на базе пассажирских Ил-86. Дальность полета новых Ил-96-400М вырастет в два раза по сравнению с предшественником.

В 2019 году сообщалось, что в РФ завершились опытно-конструкторские работы по модернизации воздушных командных пунктов на базе самолетов Ил-80 и Ил-82. Как сообщил замминистра обороны России Алексей Криворучко, началась работа по переоборудованию имеющихся самолетов в новый облик.