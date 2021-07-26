В Екатеринбурге полиция нашла парней, пристававших к девушке с головой косули

В Екатеринбурге полиция нашла молодых людей, напугавших прохожую отрубленной головой животного.

Напомним, инцидент произошел утром 20 июля на улице Краснолесья: жительница города рассказала, что приставшие к ней парни смеялись, вели себя неадекватно и разгуливали с потрохами и головами барана и косули. К ней они подошли с фразой "Девушка, заберите мое сердце", чем довели екатеринбурженку буквально до истерики.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, девушка обратилась в полицию, а силовики разыскали данных молодых людей. Выяснилось, что компания из трех человек 24, 27 и 28 лет решила съездить в Сысерть на день рождения знакомой. В дорогу они отправились на автомобиле Audi А6, принадлежащем одному из них, но до места так и не добрались.

На Челябинском тракте перед быстро идущей машиной внезапно появилась косуля, в темноте водитель не успел вовремя среагировать и сбил животное, которое от удара погибло на месте. Со слов молодых людей, они решили разделать тушу косули и забрать ее с собой.

Вернувшись в город и сдав автомобиль в сервис, приятели решили занести "добычу" к одному из них. Возле одного из домов на улице Краснолесья компания вместе со своим "трофеем" попалась на глаза проходившей мимо девушке, сильно напугав ее.

Полицейские провели с ними беседу о недопустимости нарушения общественного порядка и уважительном отношении к жителям города. А информация о наезде на дикое животное направлена в органы Минприроды для привлечения виновного к ответственности.