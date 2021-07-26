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Общество Приволжский ФО Пермский край
(2004) | Фото

В Перми подрядчик займется разработкой проекта достройки ЖК, где пострадали сотни дольщиков

Подрядчик приступил к разработке проекта достройки проблемного ЖК "Весна" в Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Фонд защиты прав дольщиков заключил контракт с проектно-строительной фирмой "Финист". Цена контракта составляет 29,85 млн руб. На изыскания, подготовку документации и получение положительного заключения госэкспертизы подрядчику отведено восемь месяцев.

При подготовке документации "Финист" должен опираться на итоги проведенного ранее обследования технического состояния домов. Планируется, что конкурс на выполнение строительно-монтажных работ будет объявлен в следующем 2022 году, а ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2023 год. После достройки домов ЖК "Весна" будут восстановлены права более 400 дольщиков.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что проблемы обманутых дольщиков должны быть решены.

"Держим задачу по восстановлению прав дольщиков на особом контроле, поскольку она касается более 4 тыс. жителей края. Мы не оставим их один на один с проблемой, будем решать ее до тех пор, пока последний пострадавший дольщик не заедет в свою квартиру либо не получит компенсацию", – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Федеральным Фондом приняты решения о достройке 19 проблемных домов Пермского края.

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Теги: дольщики, дома, строительство, проблемные дома, ЖК Весна



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