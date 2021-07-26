В Бурятии нашли возможные обломки пропавшего год назад Ан-2

Следователи вылетели в Окинский района Бурятии, где в горах, вероятно, были найдены обломки самолета Ан-2, пропавшего год назад. Также обнаружены человеческие останки.

Обломки были найдены на северном склоне перевала Байконур, на высоте 450 м, в 27 км от населенного пункта Кырен Тункинского района, сообщает Regnum.

Напомним, Ан-2 перестал выходит на связь 19 июля 2020 года. На борту самолета, принадлежащего авиакомпании "Феникс", находилось шесть человек: два члена экипажа и пассажиры. Борт вылетел из населенного пункта Кырен в Бурятии. Самолет совершал полет по химической обработке полей, без одобренной заявки. Как стало известно, по неизвестной причине на Ан-2 не сработал радиомаяк.