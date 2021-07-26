26 Июля 2021
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Общество Челябинская область
самолет, крыло (2019) | Фото: Накануне.RU

Две авиакомпании получили разрешение на рейсы из Челябинска в Таиланд и Израиль

Две авиакомпании получили допуски на выполнение рейсов из Челябинска в Израиль и Таиланд. Соответствующий приказ опубликован на сайте Росавиации, передает корреспондент Накануне.RU.

Авиакомпания S7 получила допуск на рейсы три раза в неделю по маршруту Челябинск — Эйлат (Израиль), а компания Royal Flight – на рейсы Челябинск — Утапао (Таиланд) два раза в неделю.

"Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов", - говорится в сообщении.

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Теги: рейс, авиакомпания, Росавиация,



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