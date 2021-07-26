Две авиакомпании получили разрешение на рейсы из Челябинска в Таиланд и Израиль

Две авиакомпании получили допуски на выполнение рейсов из Челябинска в Израиль и Таиланд. Соответствующий приказ опубликован на сайте Росавиации, передает корреспондент Накануне.RU.

Авиакомпания S7 получила допуск на рейсы три раза в неделю по маршруту Челябинск — Эйлат (Израиль), а компания Royal Flight – на рейсы Челябинск — Утапао (Таиланд) два раза в неделю.

"Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации. Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов", - говорится в сообщении.