В Тюменской области на трассе погибли два человека

Смертельная авария произошла в Уватском районе на 353 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Тюменской области.

В 23.05 25 июля "Форд", водитель которого, предварительно, превысил скорость, выехал на "встречку". Там машина столкнулась с большегрузом "Скания". После этого в стоящую "Сканию" въехал "Ниссан", водитель которого не успел остановиться.

Погибли 46-летний водитель и 47-летняя пассажирка "Форда", жители деревни Медведчиково Тобольского района. 56-летний водитель автомобиля "Ниссан", житель Ханты-Мансийска, госпитализирован в больницу с повреждениями ног и другими травмами.