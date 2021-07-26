26 Июля 2021
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Происшествия Тюменская область
Смертельная авария, Уватский район (2021) | Фото: УГИБДД по Тюменской области

В Тюменской области на трассе погибли два человека

Смертельная авария произошла в Уватском районе на 353 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Тюменской области.

В 23.05 25 июля "Форд", водитель которого, предварительно, превысил скорость, выехал на "встречку". Там машина столкнулась с большегрузом "Скания". После этого в стоящую "Сканию" въехал "Ниссан", водитель которого не успел остановиться.

Погибли 46-летний водитель и 47-летняя пассажирка "Форда", жители деревни Медведчиково Тобольского района. 56-летний водитель автомобиля "Ниссан", житель Ханты-Мансийска, госпитализирован в больницу с повреждениями ног и другими травмами.

Смертельная авария, Уватский район(2021)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

Смертельная авария, Уватский район(2021)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

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Теги: авария, Уватский район, Форд, Скания



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