26 Июля 2021
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Спорт
Оксана Чусовитина (2021) | Фото: пресс-службы Международной федерации спортивной гимнастики

46-летняя гимнастка Чусовитина объявила об уходе из спорта

Легендарная гимнастка Оксана Чусовитина объявила об уходе из спорта.

Накануне 46-летняя спортсменка, выступающая сейчас за Узбекистан, не смогла пробиться в финал олимпийского турнира на опорном прыжке. По завершении выступления Оксана со слезами на глазах поблагодарила спортсменов и тренеров из разных стран, отмечает Р-Спорт.

"Это точно всё. Возвращаться не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать", - поделилась Чусовитина с журналистами.

Чусовитина является единственным человеком в истории гимнастики, принимавшим участие в восьми летних Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020). На её счету золотая награда в командном первенстве ОИ-1992 в составе Объединённой команды.

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Теги: Оксана Чусовитина, спортивная гимнастика, Олимпийские игры в Токио, спорт



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