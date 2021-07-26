46-летняя гимнастка Чусовитина объявила об уходе из спорта

Легендарная гимнастка Оксана Чусовитина объявила об уходе из спорта.

Накануне 46-летняя спортсменка, выступающая сейчас за Узбекистан, не смогла пробиться в финал олимпийского турнира на опорном прыжке. По завершении выступления Оксана со слезами на глазах поблагодарила спортсменов и тренеров из разных стран, отмечает Р-Спорт.

"Это точно всё. Возвращаться не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать", - поделилась Чусовитина с журналистами.

Чусовитина является единственным человеком в истории гимнастики, принимавшим участие в восьми летних Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020). На её счету золотая награда в командном первенстве ОИ-1992 в составе Объединённой команды.