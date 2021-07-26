В Екатеринбурге семья рабочего, погибшего на Макаровском мосту, получит 800 тысяч рублей

В Екатеринбурге прокуратура через суд взыскала в пользу семьи погибшего работника компенсацию морального вреда.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о гибели рабочего при строительстве Макаровского моста: проведенная после этого проверка выявила многочисленные нарушения в деятельности ООО "ТК "Элитстрой". Действуя в интересах супруги погибшего и его двух несовершеннолетних детей, прокурор обратился в Кировский районный суд с иском к организации об установлении факта трудовых отношений, уплате страховых взносов и взыскании компенсации морального вреда: 300 тыс. руб. в пользу супруги и по 500 тыс. руб. в пользу каждого из детей.

Суд исковые требования удовлетворил частично, обязав организацию выплатить по 250 тыс. руб. на каждого из детей, а в части взыскания в пользу жены отказал. Прокуратура подала апелляцию в Свердловский областной суд, который отменил решение суда первой инстанции и обязал организацию выплатить 300 тыс. руб. в пользу супруги погибшего работника. Таким образом, его семья получит 800 тыс. руб.

Как сообщало Накануне.RU, ранее виновник гибели рабочего на Макаровском мосту заплатил штраф в размере 100 тыс. руб.