В Екатеринбурге семья рабочего, погибшего на Макаровском мосту, получит 800 тысяч рублей

26 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге семья рабочего, погибшего на Макаровском мосту, получит 800 тысяч рублей

В Екатеринбурге прокуратура через суд взыскала в пользу семьи погибшего работника компенсацию морального вреда.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о гибели рабочего при строительстве Макаровского моста: проведенная после этого проверка выявила многочисленные нарушения в деятельности ООО "ТК "Элитстрой". Действуя в интересах супруги погибшего и его двух несовершеннолетних детей, прокурор обратился в Кировский районный суд с иском к организации об установлении факта трудовых отношений, уплате страховых взносов и взыскании компенсации морального вреда: 300 тыс. руб. в пользу супруги и по 500 тыс. руб. в пользу каждого из детей.

Суд исковые требования удовлетворил частично, обязав организацию выплатить по 250 тыс. руб. на каждого из детей, а в части взыскания в пользу жены отказал. Прокуратура подала апелляцию в Свердловский областной суд, который отменил решение суда первой инстанции и обязал организацию выплатить 300 тыс. руб. в пользу супруги погибшего работника. Таким образом, его семья получит 800 тыс. руб.

Как сообщало Накануне.RU, ранее виновник гибели рабочего на Макаровском мосту заплатил штраф в размере 100 тыс. руб.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: рабочий, компенсация, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.08.2020 08:50 Мск В Екатеринбурге начинается второй этап реконструкции Макаровского моста
Ранее 04.12.2019 15:46 Мск Виновник гибели рабочего на Макаровском мосту в Екатеринбурге заплатит 100 тысяч рублей
Ранее 11.10.2019 13:20 Мск На Макаровском мосту в Екатеринбурге возобновляется движение трамваев
Ранее 05.09.2019 11:56 Мск Макаровский мост в Екатеринбурге опять перекроют: где объехать
Ранее 30.08.2019 08:55 Мск Движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге закрывают спустя два месяца после открытия
Ранее 01.07.2019 11:48 Мск Макаровский мост в Екатеринбурге открыт для автомобилей и общественного транспорта
Ранее 04.12.2018 13:12 Мск Макаровский мост в Екатеринбурге отремонтируют к 2020 году
Ранее 17.09.2018 14:03 Мск СКР изучает документы по реконструкции Макаровского моста в Екатеринбурге, где погиб рабочий
Ранее 17.09.2018 12:39 Мск На Макаровском мосту в Екатеринбурге двое рабочих получили травмы: один погиб


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети