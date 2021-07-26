26 Июля 2021
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Instagram Инстаграм (2016) | Фото:blog.instagram.com

Вице-губернатор Забайкалья заплатила штраф в 3 тысячи рублей за фото с краснокнижным букетом

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова оштрафована на 3 тыс. руб. за фото с краснокнижными цветами.

В начале июля в Instagram вице-губернатора появилось милое фото с букетом желтых лилий. Правда, пользователи не оценили красоту и заподозрили, что в руках у чиновницы занесенный в Красную книгу Забайкальского края красноднев малый.

Минприроды провело проверку, на Ванчикову завели административное дело. И вот теперь она отчиталась в блоге: назначенный штраф уплачен.

Примечательно, что вопрос о виде цветов в руках у Ванчиковой Минприроды адресовал внештатным экспертам, поскольку в самом ведомстве, занимающемся охраной природы, знатоков ботаники нет.

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Теги: аягма ванчикова, красная книга, цветы, забайкалье, минприроды, штраф, административное дело



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