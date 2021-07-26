26 Июля 2021
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Политика Дальневосточный ФО В России
Михаил Мишустин (2020) | Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Мишустин заявил о планах введения на Курилах режима свободной таможенной территории

Российские власти рассматривают возможность освободить инвесторов на Курильских островах от части налогов, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Премьер-министр анонсировал "беспрецедентный набор мер" по поддержке экономики Курил в ходе посещения острова Итуруп. Ранее эта тема обсуждалась с президентом России.

Глава правительства заявил, что рассматривает возможность введения режима свободной таможенной территории, чтобы позволить производителям беспрепятственно завозить необходимое оборудование и товары.

"Здесь возможно в том числе и освобождение от обязанностей налогоплательщиков по налогу на прибыль, по налогу на добавленную стоимость, по имущественному налогу, по налогу на землю, по налогу на транспортные средства", — сообщил он.

Это, по мнению Мишустина, поможет сделать Курилы привлекательными для инвесторов, в том числе зарубежных, "для той же Японии, которая в случае заинтересованности сможет создать здесь рабочие места".

Ранее Путин объявил о "беспрецедентном" проекте, который будет реализован на Курилах. Он заявил об этом во время совещания Совета безопасности РФ. Президент попросил Мишустина обратить особое внимание на ситуацию на Курильских островах. "Вы знаете, что с японскими партнерами мы давно организуем работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности. Мы с Вами это обсуждали, есть хорошие наработки, у Вас предложения есть очень хорошие", - сказал он.

Токио уже заявило, выразит протест российской стороне в связи с рабочей поездкой Мишустина на остров Итуруп. Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, "визит премьер-министра России на Итуруп противоречит последовательной позиции Японии и заслуживает глубочайшего сожаления", пишет Regnum.

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Теги: михаил мишустин, курилы



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