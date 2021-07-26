26 Июля 2021
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Политика В России
Павел Грудинин (2018) | Фото: Накануне.RU

Место Павла Грудинина в списке КПРФ перешло к Юрию Афонину

После того, как ЦИК исключил Павла Грудинина из партийного списка КПРФ на предстоящих выборах в Госдуму, его место получил Юрий Афонин.

Таким образом, политик, которого многие считают возможным преемником Геннадия Зюганова на посту лидера Компартии, попал в первую тройку партсписка.

Напомним, Грудинина сняли с выборов по "информации Генпрокуратуры о владении иностранными финансовыми инструментами". В КПРФ не согласились с таким решением Центризбиркома и собираются оспорить его в Верховном суде.

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Теги: Грудинин., Афонин., КПРФ



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