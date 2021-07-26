Место Павла Грудинина в списке КПРФ перешло к Юрию Афонину

После того, как ЦИК исключил Павла Грудинина из партийного списка КПРФ на предстоящих выборах в Госдуму, его место получил Юрий Афонин.

Таким образом, политик, которого многие считают возможным преемником Геннадия Зюганова на посту лидера Компартии, попал в первую тройку партсписка.

Напомним, Грудинина сняли с выборов по "информации Генпрокуратуры о владении иностранными финансовыми инструментами". В КПРФ не согласились с таким решением Центризбиркома и собираются оспорить его в Верховном суде.