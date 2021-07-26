26 Июля 2021
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трасса М-5 (2019) | Фото: Накануне.RU

Стало известно, где пройдет скоростная трасса М12 Москва – Казань - Екатеринбург

Стали известны подробности о скоростной трассе М12, которая по поручению Владимира Путина должна быть построена к 2024 году.
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Трасса должна соединить скоростным движением Москву, Казань и Екатеринбург. Отрезок Москва – Казань был запроектирован давно, по нему уже готовится проектная документация. А вот о продлении трассы до Екатеринбурга стало известно только в 2021 году, поэтому и документы еще только разрабатываются и готовятся к экспертизам, пишет "Коммерсант". При этом самый протяженный участок трассы "с нуля" появится именно на отрезке, соединяющем Казань и Екатеринбург.

В целом дорога обойдется государству в 500 млрд руб. за эти деньги будет реконструировано 122 км уже существующих федеральных дорог, еще 425 км – новая дорога. Предполагается, что в будущем трасса будет продлена до Тюмени (еще около 350 км на восток от Екатеринбурга).

На участке до татарского Мамадыша "строительство" новой трассы будет заключаться в основном в реконструкции уже имеющейся дороги М7 "Волга". Росавтодор построит 22 надземных пешеходных перехода. Далее будет построен обход двух крупных городов в Татарстане – Нижнекамскаи Набережных Челнов. Еще несколько обходов будет построено уже на территории Башкирии. От башкирского города Дюртюли до свердловского Ачита предстоит построить абсолютно новую трассу протяженностью 274 км. Именно на ней предполагается разместить платный участок трассы.

После Ачита М12 будет превращаться в уже существующую дорогу Р242 Пермь – Екатеринбург, на отрезке до столицы Урала ее будут реконструировать и ремонтировать.

Стоимость работ на федеральной сети Росавтодор оценивает в 232,9 млрд руб. (200,7 млрд руб.— строительство и реконструкция, 32,2 млрд руб.— капремонт), но сумма может измениться после завершения экспертиз в 2022 году.

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Теги: м12, скоростная трасса, проектная документация



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