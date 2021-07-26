26 Июля 2021
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аукционный молоток (2018) | Фото: Cryptonovosti.com

В Екатеринбурге определились с датой заедания по иску Костюшкина к Монеточке

Первое судебное заседание по иску бывшего участника "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина к певице Монеточке состоится уже 17 августа. Об этом сообщается в картотеке дел Чкаловского районного суда. Напомним, что сторона обвинения еще не до конца определилась с суммой, которую собирается взыскать с артистки. На данный момент в иске фигурирует цифра в 900 тыс. руб.

Уральская певица взяла известный трек "Женщина, я не танцую" и переделала его на "Мама, я не зигую", который исполняла на концертах. По словам адвоката Костюшкина Романа Лалояна, таким образом девушка украла его произведение.

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Теги: Костюшкин, Монеточка, иск



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Ранее 22.07.2021 11:57 Мск Екатеринбургский суд рассмотрит иск Костюшкина к Монеточке за использование его трека


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