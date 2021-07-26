В Екатеринбурге определились с датой заедания по иску Костюшкина к Монеточке

Первое судебное заседание по иску бывшего участника "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина к певице Монеточке состоится уже 17 августа. Об этом сообщается в картотеке дел Чкаловского районного суда. Напомним, что сторона обвинения еще не до конца определилась с суммой, которую собирается взыскать с артистки. На данный момент в иске фигурирует цифра в 900 тыс. руб.

Уральская певица взяла известный трек "Женщина, я не танцую" и переделала его на "Мама, я не зигую", который исполняла на концертах. По словам адвоката Костюшкина Романа Лалояна, таким образом девушка украла его произведение.