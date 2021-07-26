26 Июля 2021
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Евгений Куйвашев (2021) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев занял последнее место в рейтинге политической устойчивости глав регионов УрФО

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев занял последнее место в X рейтинге политической устойчивости глав регионов Уральского федерального округа, составленного коммуникационным холдингом "Минченко консалтинг".

В новом рейтинге Куйвашев набрал 12 баллов и оказался на последней строчке. Составители насчитали ему штрафы за федеральные и региональные конфликты, а также за аресты и уголовные дела. Лидером рейтинга в УрФО стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, набравший 17 баллов.

"В сентябре 2021 года вместе с выборами в Государственную думу пройдут выборы 12 глав регионов, 9 из которых – прямые. Как мы констатировали ранее, эксперимент с разведением вертикали власти и партийной структуры признан неудачным, поэтому в более чем половине субъектов РФ региональные списки "ЕР" в Госдуму поведут сами губернаторы. Это существенно усилит нагрузку на губернаторский корпус и формализует ответственность глав регионов за федеральную избирательную кампанию", - отмечают авторы рейтинга.

рейтинг политической устойчивости глав регионов УрФО(2021)|Фото: minchenko.ru

Напомним, на прошлой неделе глава Среднего Урала предложил повысить цены на ЖКХ на 5%. Чуть раньше в Екатеринбурге стали раздавать листовки с "результатами соцопросов", в которых рассказывается о, якобы, снижении цен на ряд товаров в магазинах "Пятерочка" и "Магнит" по требованию губернатора. Однако ни простые жители, ни экономисты не смогли понять, каким образом Куйвашев может влиять на федеральную франшизу.

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Теги: Куйвашев, губернаторы, рейтинг



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