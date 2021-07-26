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Происшествия Дальневосточный ФО В России
шаман Александр Габышев (2019) | Фото: youtube.com

Габышева направили на принудительное лечение с интенсивным наблюдением

Якутского шамана Александра Габышева отправили на принудительное лечение с интенсивным наблюдением в психиатрическую больницу.

Как сообщает ТАСС, такого решения суда требовал прокурор в ходе прений сторон.

"Принудительное лечение с интенсивным наблюдением – это серьезная промывка мозгов сильными лекарствами, - отмечает телеграм-канал Baza. - Обычно его назначают людям, совершившим тяжкие преступления".

Сейчас Габышев находится в психиатрическом стационаре. В марте этого года экспертиза вновь признала невменяемым якутского шамана. До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По данным следствия, Габышев во время принудительной госпитализации 27 января ранил полицейского самодельным клинком.

Ранее шаман объявил новый поход на Москву. Первый был объявлен летом 2019 года. Шаман шел из Якутии в Москву, по его выражению, якобы "изгонять дьявола из президента". После задержания спутников шамана в Улан-Удэ начались протесты, переросшие в массовые акции против итогов выборов. Габышева задержали 19 сентября 2019 года на трассе "Байкал" в республике Бурятия и доставили в Якутск. По прибытии он был направлен в республиканскую психиатрическую больницу, позже его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Против шамана было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а экспертиза признала его невменяемым. В начале июня 2020 года он был снова задержан и принудительно госпитализирован в психиатрическую больницу.

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Теги: Александр Габышев, психбольница, шаман, якутский шаман



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