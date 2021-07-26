В Челябинской области минэкологии проведет проверку после жалоб о массовом заморе рыбы на озере Большой Ачакуль

Минэкологии Челябинской области проведет проверку на озере Большой Ачакуль после жителей жителей о массовом заморе рыбы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В министерстве рассказали, что озеро бессточное и пополняется за счет атмосферных осадков.

"Скорее всего, это связано с кислородным голоданием у рыб, вызванным сильной жарой и резким скачком температуры воды в результате его резкого обмеления", - говорится в сообщении.

Будет проведен анализ воды. Кроме того, рассматривается возможность попадания фекальных стоков с поселка.

"Чтобы исключить или подтвердить эту версию, мы направим наших специалистов с проверкой на данный водный объект", - подчеркнули в ведомстве.