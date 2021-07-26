СМИ: Минфин разработает для бюджета систему стресс-тестов на устойчивость к шокам

Министерство финансов России разрабатывает систему стресс-тестов на устойчивость бюджета страны к экономическим шокам.

Предполагается сформировать комплекс из кризисных сценариев изменения цен на сырьевых рынках, темпов инфляции, уровня процентных ставок, валютного курса, деловой активности и т. д. Минфин будет регулярно тестировать, насколько доходы и расходы бюджета чувствительны к наступлению таких обстоятельств. Например, как существенно в случае роста инфляции до определенных уровней изменится стоимость тех или иных госинвестиций, обязательств перед россиянами, величина налоговых поступлений и прочее.

Потребность в такой системе резко актуализировалась в связи с ростом волатильности и непредсказуемости мировой экономики, а также ситуацией с пандемией коронавируса.

По отдельным направлениям Минфин уже проводит анализ реакции бюджета на шоковые сценарии. Так, министерство ежегодно оценивает потери доходов в случае резкого падения цен на нефть.

Доходы федерального бюджета за 2020 год за вычетом разовых поступлений от продажи Сбербанка составили около 17,6 трлн руб. – на 3 трлн ниже, чем прогнозировалось в феврале прошлого, до начала пандемии. Общая сумма нефтегазовых поступлений составила 5,2 трлн руб. – это на 2,3 трлн меньше, чем ожидалось.

Актуальность расширения инструментов оценки рисков связана, в том числе с увеличением госдолга, а также с общим сбоем сбалансированности бюджетов всех уровней, пишут "Ведомости".

Как сообщалось, за первое полугодие 2021 года внешний долг России вырос на $4 млрд или на 0,9%, говорится в макроэкономической статистике, опубликованной Центральным банком России. На 1 июля внешний долг России составил $471,4 млрд.

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