Бастрыкин взял под личный контроль дело о гибели приамурского министра

Как сообщалось , в Приамурье задержан предполагаемый виновник смерти министра Курдюкова. Дело открыто по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Как сообщили Накануне.RU в СК России, также Бастрыкин поручил руководству территориального следственного органа представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела.

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования уголовного дела о гибели министра цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова .

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