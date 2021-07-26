26 Июля 2021
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Александра Курдюков (2021) | Фото: t.me/OrlovAmur

Бастрыкин взял под личный контроль дело о гибели приамурского министра

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования уголовного дела о гибели министра цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, также Бастрыкин поручил руководству территориального следственного органа представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела.

Как сообщалось, в Приамурье задержан предполагаемый виновник смерти министра Курдюкова. Дело открыто по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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Теги: Бастрыкин, Курдюков, убийство



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