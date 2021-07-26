26 Июля 2021
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Спорт В России
Сергей Иванов (2016) | Фото:

Иванов призвал не устраивать "кормушку возле футбола"

Специальный представитель российского президента Владимира Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянный член Совета безопасности страны и болельщик "ЦСКА" Сергей Иванов высказался о возможных реформах в отечественном футболе.

Он считает, что если будет больше матчей, то это повысит уровень клубов. "Российский футбол — это совершенно другой мир. Любые еврокубки четко доказывают, где мы находимся. В рейтинге ФИФА мы на 41 месте. Это наше место. Не надо надувать щеки и устраивать кормушку возле футбола", — сказал Иванова "Спорт-Экспресс".

Он также высказался за отмену лимита на легионеров в Российской Премьер-лиге.

Напомним, Валерий Карпин назначен новым главным тренером сборной России. Об этом сообщает РФС.

Договор с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года - с возможностью дальнейшего продления соглашения. Ранее сообщалось, что россияне вообще сомневаются в эффективности смены наставника, об этом свидетельствуют итоги опроса сервиса SuperJob.

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Теги: Иванов, футбол, спорт



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