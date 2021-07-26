26 Июля 2021
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Наука и техника В России
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Голикова: Планируется создать лаборатории для изучения биоагентов

В России планируется создать лаборатории по изучению биологических агентов.

Как сообщила в эфире телеканала "Россия 1" вице-премьер Татьяна Голикова, это предполагается сделать к 2030 году. К 2024 году в стране будет оснащено 240 пунктов пропуска через госграницу, которые позволят быстро проводить экспресс-диагностику, чтобы идентифицировать угрозы.

Кроме того, к 2030 году в России создадут 36 лабораторий, которые будут изучать биологические агенты.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что США должны предоставить информацию о деятельности американских бактериологических лабораторий, в том числе на Украине. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил на днях, что есть основания полагать, что США в своих лабораториях разрабатывают биологическое оружие. И в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, не характерных для этих регионов.

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Теги: Голикова, вирусы, лаборатории



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Ранее 09.04.2021 12:11 Мск США создали 16 биолабораторий только на Украине - Китай


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