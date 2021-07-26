Голикова: Планируется создать лаборатории для изучения биоагентов

В России планируется создать лаборатории по изучению биологических агентов.

Как сообщила в эфире телеканала "Россия 1" вице-премьер Татьяна Голикова, это предполагается сделать к 2030 году. К 2024 году в стране будет оснащено 240 пунктов пропуска через госграницу, которые позволят быстро проводить экспресс-диагностику, чтобы идентифицировать угрозы.

Кроме того, к 2030 году в России создадут 36 лабораторий, которые будут изучать биологические агенты.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что США должны предоставить информацию о деятельности американских бактериологических лабораторий, в том числе на Украине. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил на днях, что есть основания полагать, что США в своих лабораториях разрабатывают биологическое оружие. И в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, не характерных для этих регионов.