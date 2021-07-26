26 Июля 2021
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Политика В России
Элла Памфилова (2018) | Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Памфилова заявила о гордости за свою работу после снятия Грудинина с выборов

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова после исключения из списка КПРФ на выборах депутатов Госдумы Павла Грудинина сообщила, что гордится своей работой.

Об этом она заявила в ответ на вопрос депутата от КПРФ Николая Бондаренко, следует из видео на его YouTube-канале. "Я горжусь. Я жизни не вижу сейчас личной, я здесь пропадаю, слушаю со всех сторон демагогию и ложь. Я горжусь тем, что я пытаюсь способствовать тому, чтобы страна не развалилась, чтобы страну не раздербанили, чтобы стабильность была, чтобы люди наши жили нормально", — сказала Памфилова.

Она отметила, что ЦИК был обязан снять Грудинина, так как не мог игнорировать утверждения прокуратуры о наличии у него счетов в офшорах.

Напомним, ЦИК официально исключил кандидата в Госдуму РФ Павла Грудинина из партийного списка КПРФ. Решение было вынесено на основании "информации Генпрокуратуры о владении иностранными финансовыми инструментами".

В партии с таким решением не согласны и намерены оспорить его в Верховном суде.

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Теги: Памфилова, ЦИК, губернатора, выборы, Грудинин



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