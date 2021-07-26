26 Июля 2021
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Коронавирус 2019-nCoV. (2020) | Фото: www.chinacdc.cn

Ученые: коронавирус негативно влияет на интеллект человека

Британские ученые подтвердили, что у людей, перенесших тяжелую форуму коронавируса, возникает широкий спектр психологических симптомов.

Как оказалось, речь идет о проблемах с концентрацией внимания, дезориентацией и трудностях с поиском правильных слов. Вирус связан с когнитивными нарушениями, которые сохраняются в фазе выздоровления, говорится в журнале The Lancet.

В результате снижаются память, умственные работоспособности и другие когнитивные функций по сравнению с индивидуальной нормой.

Кроме того, как выяснили ученые, у пациентов с коронавирусом может развиваться ряд неврологических осложнений.

Как сообщалось, пандемия коронавируса далека от завершения, поскольку штамм "дельта" стал доминирующим в Европе и в следующие месяцы станет самым распространенным в мире, сообщает ВОЗ.

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Теги: коронавирус, эпидемия



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