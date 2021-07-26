На "МАКС-2021" подписано соглашений на 265 млрд рублей

В рамках Международного авиационно-космического салона, который закончил свою работу в подмосковном Жуковском, подписано соглашений на 265 млрд руб.

В нем участвовали 831 компании из 56 стран. Как говорят в дирекции салона, "МАКС-2021" превысил показатели 2019 года по объему подписанных соглашений и масштабу деловой программы.

Как заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, сумма контрактов, подписанных госкорпорацией в рамках салона, превзошла все ожидания.

"Рособоронэкспорт" сообщал, что подписал 13 экспортных контрактов на поставку оборонной продукции стоимостью €1 млрд, пишет ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин на авиасалоне МАКС-2021 анонсировал военные и гражданские новинки, а также "перспективные фундаментальные разработки" вроде беспилотных комплексов и систем с использованием искусственного интеллекта.

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