26 Июля 2021
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Политика Центральный ФО
партия Яблоко (2013) | Фото:susanin.udm.ru

Партия "Яблоко" снялась с выборов в Омской области

Омское отделение партии "Яблоко" досрочно завершило сбор подписей в свою поддержку из-за инфицирования сборщиков COVID-19.

Это значит, что "Яблоко" не сможет участвовать в выборах в парламент региона. К настоящему моменту местные "яблочники" собрали около 4 тыс. подписей при требуемых 7,5 тыс.

Председатель областного отделения партии Татьяна Нагибина обратилась в ЦИК России и Администрацию президента с просьбой учесть сложившуюся ситуацию и зарегистрировать кандидатов без сбора подписей. Центризбирком сообщил, что законодательство не позволяет это сделать, пишет "Коммерсант".

Ранее председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков направил в администрацию президента России предложение ввести двухнедельный локдаун и обеспечить его из Фонда национального благосостояния.

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Теги: выборы, партии, Яблоко



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