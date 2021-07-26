Партия "Яблоко" снялась с выборов в Омской области

Омское отделение партии "Яблоко" досрочно завершило сбор подписей в свою поддержку из-за инфицирования сборщиков COVID-19.

Это значит, что "Яблоко" не сможет участвовать в выборах в парламент региона. К настоящему моменту местные "яблочники" собрали около 4 тыс. подписей при требуемых 7,5 тыс.

Председатель областного отделения партии Татьяна Нагибина обратилась в ЦИК России и Администрацию президента с просьбой учесть сложившуюся ситуацию и зарегистрировать кандидатов без сбора подписей. Центризбирком сообщил, что законодательство не позволяет это сделать, пишет "Коммерсант".

Ранее председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков направил в администрацию президента России предложение ввести двухнедельный локдаун и обеспечить его из Фонда национального благосостояния.