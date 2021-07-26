Минсельхоз прогнозирует стабильных цен на подсолнечное масло

Министерство сельского хозяйства России прогнозирует стабильную стоимость на подсолнечное масло в связи с увеличением урожая подсолнечника в текущем году, а также с введением мер таможенно-тарифного регулирования.

По предварительным данным, по итогам сезона подсолнечника может достичь 15,9 млн тонн, побив рекорд 2019 года в 15,4 млн тонн. В прошлом году было собрано 13,3 млн тонн. На прогнозах об увеличении урожая цены на подсолнечное масло пошли вниз.

Как подчеркивает Минсельхоз, в новом сезоне (сентябрь—август) ожидается увеличение урожая подсолнечника. Этот факт, а также действующие меры таможенно-тарифного регулирования позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить цены на стабильном уровне, сообщает ТАСС.

Ранее правительство поддержало предложение Минсельхоза установить с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года экспортную пошлину на семена подсолнечника. Ставка составит 50%, но не менее $320 за одну тонну.

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