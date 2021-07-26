26 Июля 2021
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Открытие Олимпиады в Токио. (2021) | Фото: Первый канал

WSJ: Олимпиада в Токио станет самыми дорогими летними Играми в истории

Расходы на проведение Олимпийских игр в Токио превышают $20 млрд.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на японских правительственных аудиторов, итоговая сумма почти в три раза превышает изначальные прогнозы по стоимости Игр, которые делались, когда Токио подавал заявку на ее проведение. Тогда  называлась сумма в $7,4 млрд.

Таким образом, нынешние Олимпийские игры станут самыми дорогими летними Играми в истории. До этого первое место по расходам среди летних Олимпиад занимал Лондон  в 2012 году: $11,04 млрд.

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Теги: Олимпиада, Токио



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