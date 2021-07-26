WSJ: Олимпиада в Токио станет самыми дорогими летними Играми в истории

Расходы на проведение Олимпийских игр в Токио превышают $20 млрд.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на японских правительственных аудиторов, итоговая сумма почти в три раза превышает изначальные прогнозы по стоимости Игр, которые делались, когда Токио подавал заявку на ее проведение. Тогда называлась сумма в $7,4 млрд.

Таким образом, нынешние Олимпийские игры станут самыми дорогими летними Играми в истории. До этого первое место по расходам среди летних Олимпиад занимал Лондон в 2012 году: $11,04 млрд.