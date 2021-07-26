Открыто движение поездов по Транссибу в Забайкалье

Вновь открыто движение пассажирских поездов по мосту на Транссибирской магистрали после паводков в Забайкалье.

Как сообщает Telegram-канал РЖД, железнодорожное сообщение восстановлено за двое суток, однако работы продолжатся до открытия второй нитки моста. В настоящее время восстановлением инфраструктуры занимаются 350 железнодорожников, около 27 единиц техники.

Напомним, сильным паводком был поврежден железнодорожный мост в Забайкальском крае, из-за чего остановилось движение по транссибирской магистрали.

Владимир Путин поручил РЖД, МЧС и другим ведомствам в течение двух – двух с половиной суток восстановить движение хотя бы по одной ветке Транссиба на Дальнем Востоке.

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