26 Июля 2021
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Происшествия Дальневосточный ФО
Транссиб, обрушение моста (2021) | Фото: t.me/agurulev

Открыто движение поездов по Транссибу в Забайкалье

Вновь открыто движение пассажирских поездов по мосту на Транссибирской магистрали после паводков в Забайкалье.

Как сообщает Telegram-канал РЖД, железнодорожное сообщение восстановлено за двое суток, однако работы продолжатся до открытия второй нитки моста. В настоящее время восстановлением инфраструктуры занимаются 350 железнодорожников, около 27 единиц техники.

Напомним, сильным паводком был поврежден железнодорожный мост в Забайкальском крае, из-за чего остановилось движение по транссибирской магистрали.

Владимир Путин поручил РЖД, МЧС и другим ведомствам в течение двух – двух с половиной суток восстановить движение хотя бы по одной ветке Транссиба на Дальнем Востоке.

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Теги: Транссиб, поезда, Забайкалье



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Ранее 23.07.2021 14:42 Мск Путин поручил восстановить движение по Транссибу в течение двух суток
Ранее 23.07.2021 14:19 Мск РЖД приостановили на три дня продажу билетов на поезда, следующие по Транссибу


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