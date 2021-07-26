Масштабная реконструкция, новый бассейн, классы безопасности - школы Нижневартовска готовятся к новому учебному году

До начала нового учебного года остается чуть больше месяца. И, несмотря на все ковидные трудности этого лета, в городах и селах страны идут ремонты в школах, обновляется мебель, учебники, пособия и все, что, надеемся, нужно будет нашим школьникам в новом учебном году.

В Нижневартовске масштабные реконструкции школ проводятся для зданий, износ которых составляет более 50%. Планы реконструкции составляют специалисты мэрии. Источники финансирования задействуют разные. Важно отметить, что в Югре подготовка к новому учебному году и обновление материально-технической базы системы образования округа находится под личным контролем губернатора, Наталья Комарова дала соответствующее поручение главам муниципалитетов.

Заместитель главы, директор департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска Ирина Воликовская рассказала Накануне.RU, что, в частности, в средней школе №6 реконструкция идет в рамках реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 №338-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования", со сроком реализации с 2027 по 2029 годы.

Объем работ по реконструкции каждого конкретного здания определяется по результатам обследования и проектной документации. При этом, школа совместно с обслуживающей организацией осуществляет технический надзор.

Ирина Воликовская рассказывает: "Ежегодно из средств местного бюджета выделяются денежные средства на ремонтные работы общеобразовательным организациям, однако выделить весь объем финансовых средств, исходя из имеющей потребности, не предоставляется возможным. Часть мероприятий по ремонтным работам выполняются за счет средств местного бюджета, а часть мероприятий за счет спонсорских средств. Образовательные организации взаимодействуют со спонсорами самостоятельно".

Как сообщили Накануне.RU в администрации Нижневартовска, в этом году беспрецедентная сумма в размере 169 043,9 млн. рублей выделена на выполнение ремонтных работ в образовательных организациях города. Из них 95 000,0 млн. рублей - средства ПАО "НК "Роснефть". ПАО "НК "Роснефть" давний социальный партнер, выделяющий средства на значимые социальные проекты города. В этом году за счет средств ПАО "НК "Роснефть" отремонтируют 17 объектов образования.

Помогают в ремонтах школ депутаты Ханты-мансийского автономного округа – Югры и Тюменской областной Думы, выделяя средства из депутатских фондов. В 2021 году помощь от депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составила в размере 6 705,9 тыс. рублей, Тюменской областной Думы – 3 480,5 тыс. рублей.

Департамент образования администрации города Нижневартовска ведет реестр ремонтных работ, который составляется на основании заявок учреждений системы образования. В рамках государственной программы создания доступной среды ежегодно в нескольких образовательных организациях Нижневартовска создаются условия для маломобильных групп горожан. В этом году были выделены средства для создания универсальной безбарьерной среды в средней школе №40.

«К началу нового учебного года в нашей школе будет отремонтирована входная группа, сооружены пандусы, поручни для инвалидов и маломобильных групп населения, - рассказала директор МБОУ «Средняя школа №40» Инна Домбровская. – Кроме того, с целью создания безбарьерной среды оборудуется санитарный узел, устанавливаются специальные тактильные таблички, информационные табло, световые маяки и другое оборудование. Создание доступной среды актуально. В школе обучаются шесть детей с ограниченными возможностями здоровья и работают несколько сотрудников данной категории населения».

В новом учебном году ученики школы смогут заниматься плаванием в обновленном бассейне. Сейчас здесь идут масштабные работы по капитальному ремонту - будет новая чаша, душевые, раздевалки, также строители произведут замену сантехнического оборудования, труб горячего и холодного водоснабжения.

«Школа открыта в 1997 году. Капитальный ремонт бассейна здесь проходит впервые, - пояснила директор департамента образования администрации города Нижневартовска Инна Святченко. – Благодаря финансовой поддержке компании «Роснефть» происходят эти позитивные изменения. Сегодня перед образовательными организациями города стоит задача использовать различные виды финансирования для создания комфортных условий обучения. Коллективу школы №40 это удается. Ремонт производится за счет средств меценатов, бюджетных и внебюджетных источников».

При поддержке обслуживающей организации АО по «АТО» отремонтирована умывальная зона возле входа в столовую. За счёт внебюджетных средств ведутся ремонтные работы по перепрофилированию площадей, в которых было дошкольное отделение. Теперь в отремонтированных классах будут заниматься ученики начального звена. Школа сможет в следующем учебном году открыть дополнительный первый класс.

Отметим, что в ходе ремонта коллектив средней школы №40 воплощает яркие эстетические решения в помещениях здания. Так, рекреации второго этажа посвящены юбилейной дате этого года – 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Здесь оборудованы современные стенды с познавательной информацией на космическую тематику, в частности, рассказ о первом югорском космонавте Сергее Рыжикове.

В школе №19 ведется косметический ремонт, обновление вентиляционного оборудования и лестничных маршей. А уроки физкультуры в новом учебном году будут проходить в том числе и на обновленной беговой дорожке. Ее создадут в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве, которое было заключено между Правительством ХМАО – Югры и ПАО «НК «Роснефть».

«Сейчас беговая дорожка, протяженность которой около 250 метров, из асфальта. Чтобы сделать ее безопасней и комфортней – в рамках Соглашения нефтяники предоставляют около 3 миллионов рублей для того, чтобы уложить прорезиненное покрытие», - сообщила заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Ирина Воликовская.

Директора МБОУ «Средняя школа №19» Анатолий Черногалов говорит, что школьный стадион пользуется популярностью у жителей микрорайона. "Сюда приходят заниматься спортом, потому что имеются турники, здесь катаются на велосипедах, занимаются скандинавской ходьбой. Уверен, что ученики и жители по достоинству оценят обновленное покрытие беговой дорожки"», - рассказал Анатолий Черногалов.

Директор департамента образования администрации города Нижневартовска Инна Святченко отмечает, что кроме ремонтных работ идет обновление школьных лабораторий, классов, закупаются технические средства обучения, демонстрационное учебное оборудование, наглядные средства обучения, учебные пособия, расходные материалы для обновления школьных лабораторий, классов, кружков, спортивных секций.

Например, в новом учебном году учащиеся двух нижневартовских школ смогут изучать вопросы безопасности в условиях максимально приближенных к реальности. Сейчас готовится к созданию учебно-тренировочный комплекс.

«Мы подготовили отдельное помещение для создания этого класса. В нем будут располагаться декорации, а также инженерные коммуникации. Открытие такого тренировочного полигона позволит нам отрабатывать с детьми действия на случай экстренной ситуации: дома, в кинотеатре, торговом центре и других общественных местах», - рассказала директор МБОУ «Средняя школа №2 - многопрофильная им. заслуженного строителя Российской Федерации Е. И. Куропаткина» Ольга Райш.

Современные классы безопасности появятся в школах №2 и №21. Помощь в создании также оказывает компания «Роснефть» в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве с Правительством ХМАО – Югры. Образовательные организации на реализацию идеи получили по 500 тысяч рублей.

«Вопросы безопасности – одни из основополагающих. В городских школах и детских садах регулярно проходят тренировочные мероприятия. Те классы, которые сейчас создаются в школах, помогут закрепить полученные знания: в кабинетах будет возможность имитировать, например, возгорание, будет запускаться сирена оповещения. Ребенок будет погружен в ситуацию, приближенную к реальности и тренировка в таких условиях позволит школьнику не растеряться и быть более сконцентрированным на принятии решений в экстремальных ситуациях», - отметила директор департамента образования администрации города Нижневартовска Инна Святченко.

Для того, чтобы завершить все ремонтные и подготовительные мероприятия в школах Нижневартовска, время еще есть. Качество работ тщательно контролируют и педагогические коллективы, и специалисты мэрии, и родительская общественность. Остается надеяться, что ковидные ограничения не станут препятствием для праздника знаний и 1 сентября школьники столицы Самотлора отдохнувшие и набравшиеся сил сядут за новые парты в обновленных школьных зданиях. В том числе, и почти 4,5 тысячи первоклассников перешагнут школьный порог.