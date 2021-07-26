Владислав Ховалыг: Всего за пару месяцев газификация для Тувы превратилась из мечты во вполне достижимую задачу

26 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Республика Тыва
газ плита конфорка (2004) |

Владислав Ховалыг: Всего за пару месяцев газификация для Тувы превратилась из мечты во вполне достижимую задачу

Решение вопросов газификации в республике Тыва получило реальную перспективу. "Газификация для Тувы всего за пару месяцев превратилась из мечты во вполне достижимую задачу", - написал в своем блоге временно исполняющий обязанности главы региона Владислав Ховалыг.

Такой результат стал итогом встреч главы региона с Алексеем Миллером, председателем правления и заместителем председателя совета директоров ПАО «Газпром», Сергеем Густовым, генеральным директором «Газпром межрегионгаз».

владислав ховалыг, тува(2021)|Фото: gov.tuva.ru

Количество потребителей, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы республики, в Туве с каждым годом сокращается, сейчас порядка 750 квартир занимается приготовлением пищи на газу, 39 многоквартирных домов обслуживает МУП «Енисей». Республика не имеет развитой системы газопроводов и не подключена к единой системе газоснабжения России.

При этом, доставка сжиженного углеводородного газа осуществляется только автомобильным транспортом, что, конечно, сказывается на стоимости продукции для конечного потребителя. Самым реальным вариантом решения вопроса газификации республики на ближайшие годы является использование направления сжиженного природного газа. Для реализации будет необходима закупка газовозов (криогенная цистерна) для транспортировки от производителя до мест хранения и регазификации. Один газовоз стоит примерно 16 млн.рублей, а их требует примерно 5 единиц.

Возможным альтернативным вариантом газификации республики является проект «Сила Сибири-2» ПАО «Газпром». Схема развития газификации «Сила Сибири – 2» Красноярский край – Республика Тыва – Иркутская область – Республика Бурятия – Забайкальский край.

(2004)|Фото: Накануне.ru

Таким образом, региональные власти предварительно рассматривают два возможных сценария газификации: реалистичный вариант СПГ или прогнозируемый вариант «Сила Сибири-2».

"Очень серьезно отношусь к этому вопросу и намерен довести до конца. Для усиления работы правительства в направлении газификации привлек на общественных началах эксперта по газификации Александра Пащенко. У него за спиной 12-летний опыт работы в нефтегазовой отрасли, в том числе в структуре «Газпрома». Он эксперт по реализации инвестиционных проектов в сфере нефти и газа, консультирует ведущие корпорации России, - подчеркнул Владислав Ховалыг. - Уверен, с таким профессионалом у нас получится включить Туву в программу социальной газификации «Газпром межрегионгаз».

Владислав Ховалыг также отметил, что ранее столь же недостижимой целью казалось снижение тарифа для населения за электроэнергию, однако изменений все-же удалось добиться в результате встречи Врио Главы Тувы с заместителем председателя Правительства РФ Александром Новаком в мае 2021 года. Тогда стороны договорились о снижении тарифов на электроэнергию для потребителей Республике Тыва. В результате тариф за электрическую энергию для юридических лиц снизился на 28%, а для населения на 9% от планируемой цены. Такое снижение цен на электроэнергию произошло в Туве впервые за 30 лет.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: владислав Ховалыг, газификация тувы, межрегионгаз



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети