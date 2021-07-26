Владислав Ховалыг: Всего за пару месяцев газификация для Тувы превратилась из мечты во вполне достижимую задачу

Решение вопросов газификации в республике Тыва получило реальную перспективу. "Газификация для Тувы всего за пару месяцев превратилась из мечты во вполне достижимую задачу", - написал в своем блоге временно исполняющий обязанности главы региона Владислав Ховалыг.

Такой результат стал итогом встреч главы региона с Алексеем Миллером, председателем правления и заместителем председателя совета директоров ПАО «Газпром», Сергеем Густовым, генеральным директором «Газпром межрегионгаз».

Количество потребителей, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы республики, в Туве с каждым годом сокращается, сейчас порядка 750 квартир занимается приготовлением пищи на газу, 39 многоквартирных домов обслуживает МУП «Енисей». Республика не имеет развитой системы газопроводов и не подключена к единой системе газоснабжения России.

При этом, доставка сжиженного углеводородного газа осуществляется только автомобильным транспортом, что, конечно, сказывается на стоимости продукции для конечного потребителя. Самым реальным вариантом решения вопроса газификации республики на ближайшие годы является использование направления сжиженного природного газа. Для реализации будет необходима закупка газовозов (криогенная цистерна) для транспортировки от производителя до мест хранения и регазификации. Один газовоз стоит примерно 16 млн.рублей, а их требует примерно 5 единиц.

Возможным альтернативным вариантом газификации республики является проект «Сила Сибири-2» ПАО «Газпром». Схема развития газификации «Сила Сибири – 2» Красноярский край – Республика Тыва – Иркутская область – Республика Бурятия – Забайкальский край.

Таким образом, региональные власти предварительно рассматривают два возможных сценария газификации: реалистичный вариант СПГ или прогнозируемый вариант «Сила Сибири-2».

"Очень серьезно отношусь к этому вопросу и намерен довести до конца. Для усиления работы правительства в направлении газификации привлек на общественных началах эксперта по газификации Александра Пащенко. У него за спиной 12-летний опыт работы в нефтегазовой отрасли, в том числе в структуре «Газпрома». Он эксперт по реализации инвестиционных проектов в сфере нефти и газа, консультирует ведущие корпорации России, - подчеркнул Владислав Ховалыг. - Уверен, с таким профессионалом у нас получится включить Туву в программу социальной газификации «Газпром межрегионгаз».



Владислав Ховалыг также отметил, что ранее столь же недостижимой целью казалось снижение тарифа для населения за электроэнергию, однако изменений все-же удалось добиться в результате встречи Врио Главы Тувы с заместителем председателя Правительства РФ Александром Новаком в мае 2021 года. Тогда стороны договорились о снижении тарифов на электроэнергию для потребителей Республике Тыва. В результате тариф за электрическую энергию для юридических лиц снизился на 28%, а для населения на 9% от планируемой цены. Такое снижение цен на электроэнергию произошло в Туве впервые за 30 лет.