Бондаренко заявил о преследовании "за экстремизм"

Депутат Саратовской облдумы от КПРФ Николай Бондаренко рассказал, что стал фигурантом дела о "распространении экстремистского материала", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Вменяют мне распространение экстремистских материалов. Звонили правоохранители, говорили, что надо срочно к ним прибыть к ним, чтобы составить материалы. Оказывается, в 2011 г. я в своих соцсетях распространил какой-то экстремистский материал", - сказал во время прямого эфира на своём Youtube-канале Бондаренко.

Бондаренко уточнил, что если решение будет не в его пользу, то он не сможет участвовать ни в госдумской кампании, ни в перевыборах депутатов Саратовской облдумы в 2022 г.