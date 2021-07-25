В Екатеринбурге отменён рейс в Нижневартовск и Томск из-за отсутствия запчастей для сломавшегося самолёта

"Сухой суперджет-100" авиакомпании "Руслайн" из-за поломки не смог улететь в Нижневартовск, а потом – в Томск. Необходимые детали найти не смогли, рейс пришлось отменить, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Самолёт должен был вылететь сегодня в 11.30. Зарегистрированы были 42 пассажира (из них трое – дети). Из-за неисправности воздушного судна "CRJ-100" и отсутствия необходимых запчастей принято решение об отмене рейса.

Пассажирам вернули потраченные на билеты деньги.