26 Июля 2021
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самолёт crj-100 авиакомпания rusline руслайн (2016) | Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге отменён рейс в Нижневартовск и Томск из-за отсутствия запчастей для сломавшегося самолёта

"Сухой суперджет-100" авиакомпании "Руслайн" из-за поломки не смог улететь в Нижневартовск, а потом – в Томск. Необходимые детали найти не смогли, рейс пришлось отменить, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Самолёт должен был вылететь сегодня в 11.30. Зарегистрированы были 42 пассажира (из них трое – дети). Из-за неисправности воздушного судна "CRJ-100" и отсутствия необходимых запчастей принято решение об отмене рейса.

Пассажирам вернули потраченные на билеты деньги.

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Теги: Руслайн, сухой суперджет-100



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