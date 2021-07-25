26 Июля 2021
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Общество Санкт-Петербург Москва
Евгений Куйвашев, Марат Хуснуллин, Владимир Якушев (2021) | Фото: Накануне.RU

"Миллионникам подойдёт трамвай". Хуснуллин предложил строить метро только в Москве и Санкт-Петербурге

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что метро надо строить только в Москве и Санкт-Петербурге, а другим городам подойдут и трамваи, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Почему трамваи, а не метро в городах-миллионниках? Метро нужно там, где большой поток, - Москва, Санкт-Петербург. В миллионниках всё-таки лучше делать трамвай. В Челябинске мы, например, делаем трамвай, который пойдёт по земле, потом уйдёт под неё, используя построенную ещё в советское время инфраструктуру метро, а потом снова выйдет на поверхность", - сказал во время прямого эфира в своём Instagram Хуснуллин.

Напомним, ранее Хуснуллин, отвечающий в правительстве за стройку, выступил за достройку в городах-миллионниках метро. Правда, не совсем в том виде, в каком это планировалось в советское время. Тем не менее, огромные расходы Хуснуллина не пугают, он полагает, что консервировать начатые стройки будет дороже. Достроить метро планируется в Челябинске и Красноярске, сообщил чиновник. Причём в Красноярске метро будет комбинированным – так называемый метротрамвай, часть путей будет проходить по земле. До конца этого года будет подготовлено технико-экономическое обоснование. Вице-премьер считает, что если приступить к строительству в следующем году, то за три-четыре года получится завершить проект. Также будет достраиваться метро в Нижнем Новгороде. Про Екатеринбург – с самым коротким метро в мире – пока речи нет.

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Теги: Марат Хуснуллин, метро



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