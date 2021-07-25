В Госдуме обсуждают возвращение графы "национальность" в паспорт

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов сообщил об обсуждении возможности возвращения в паспорта графы «национальность». По его словам, это спорный вопрос, но эта мера может быть полезна отдельным категориям граждан.

Накануне депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минюста Константину Чуйченко вернуть в паспорт отметку о национальности. Он предполагает, что соответствующее указание будет добровольным, а сам паспорт менять не придется — информацию можно разместить в графе «особые отметки».

«Мы неоднократно эту тему в комитете обсуждали. Сходу решения нет. Есть те, кто за»,— заявил Гильмутдинов.

Напомним, на минувшей неделе в России отменили обязательные штампы о регистрации брака и о детях до 14 лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.