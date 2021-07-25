25 Июля 2021
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Борис Галкин (2021) | Фото: Накануне.RU

Актер Борис Галкин выступил против обязательной вакцинации

Актёр Борис Галкин выступил против принудительной вакцинации, и в особенности — против принудительной вакцинации детей.

Артист напомнил слова Фёдора Достоевского о том, что счастье всего мира не стоит одной слезы невинного ребёнка. Он призвал всех неравнодушных выступить против "экспериментов над детьми".

"Давайте встанем на защиту наших детей против этого эксперимента. Мы не знаем последствий этой вакцины, и никто не знает", — отметил Галкин.

Также он сказал, что выступает против тех, кто манипулирует сознанием граждан, "планируя свое безоблачное будущее в этой стране, как они называют".

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Теги: Борис Галкин, вакцинация



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