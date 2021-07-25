В Амурской области задержан предполагаемый виновник смерти министра Курдюкова

Расследованием обстоятельств драки, ставшей причиной смерти министра цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков, займутся сотрудники Следственного комитета, сообщили Накануне.RU в региональной прокуратуре. Известно, что оппонент политика задержан.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью министру цифрового развития и связи Амурской области Александру Курдюкову возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Дело из полиции передано в следственный отдел по Благовещенску СУ СКР по Амурской области.

В региональном управлении СКР Накануне.RU сообщили, что конфликт между министром и другим гостем пансионата случился 17 июля. По подозрению в избиении министра задержан его 39-летний оппонент.