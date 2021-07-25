25 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Эмилио Бустаманте (2021) | Фото: Накануне.RU

Уральский кубинец – офицер ВМФ вышел с пикетом в поддержку Грудинина

Житель Екатеринбурга – кубинец Эмилио Бустаманте в день Военно-морского флота вышел с пикетом на Площадь 1905 года.

Уроженец Кубы давно живет в России, он учился в Военно-морском училище имени Кирова в СССР, имеет звание капитан-лейтенанта. Сегодня Эмилио Бустаманте решил поздравить моряков с праздником и почтить память тех, кто принимал участие в сражениях Великой Отечественной войны.

Как рассказывает кубинец, его преподавателями в советские годы были ветераны военных действий, проходивших во Вторую мировую войну, но застал он и тех, кто предотвратил Третью. Начальник училища вице-адмирал Василий Архипов во времена Карибского кризиса возглавлял дивизию подводных лодок, которые охраняли Кубу. "И благодаря его поступку не случилась Третья мировая война, потому что он как настоящий военный моряк показал выдержку, не нажал на кнопку "пуск", когда американские корабли и самолеты начали бомбить его подводную лодку", – рассказывает Бустаманте.

(2021)|Фото: Накануне.RU

Поздравил он и кубинцев, которые учились в СССР и служат в ВМФ Кубы, ведь для них это общий праздник.

Эмилио Бустаманте признается, что не может оставаться в стороне от той непростой политической ситуации, которая сейчас складывается на Кубе: "Наша страна разделена, есть кубинцы, которые живут за границей, и между кубинцами должны строиться мосты, не должна произойти война, война разрушает народы. Все кубинцы должны объединиться в трудный момент, сейчас главное – победить пандемию, помогать друг другу, чтобы не развернулось насилие, чтобы Куба была сильным и благополучным государством. Несмотря на политические убеждения, все надо решать мирным путем".

Но не меньше его волнует и политическая ситуация в России. Офицер ВМФ оказался возмущен решением ЦИК, которая сняла с выборов в Госдуму Павла Грудинина.

Эмилио Бустаманте(2021)|Фото: Накануне.RU

Эмилио Бустаманте развернул плакат в поддержку директора Совхоза имени Ленина и выступил против политических репрессий.

(2021)|Фото: Накануне.RU

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Теги: Эмилио Бустаманте, День ВМФ, Павел Грудинин



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