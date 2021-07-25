Умер глава НМИЦ гематологии Валерий Савченко

В возрасте 69 лет скончался генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России, профессор, академик РАН Валерий Савченко, сообщили Накануне.RU в Минздраве РФ.

"Сегодня мировая медицинская наука понесла невосполнимую утрату. Валерий Григорьевич Савченко был не только талантливым учёным и организатором, увлеченным своим делом. Здоровье пациентов для него всегда стояло на первом месте. Уверен, что целая плеяда его учеников продолжит то беззаветное служение науке и людям, которым отличался академик Савченко", - сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Савченко – автор более 1 тыс. 450 научных публикаций в отечественной и зарубежной литературе. Под его руководством защищено 30 кандидатских диссертаций и 14 докторских диссертаций. 14 авторских свидетельств об изобретении.