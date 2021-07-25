25 Июля 2021
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Общество В России Санкт-Петербург
Владимир Путин (2021) | Фото: Пресс-служба Кремля

Путин в День ВМФ принял парад в акватории Невы

Верховный главнокомандующий вооружёнными силами России Владимир Путин в День ВМФ принял парад, состоявшийся в акватории Невы в Санкт-Петербурге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.
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В главном военно-морском параде приняли участие 4 тыс. моряков, более 50 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 48 самолётов и вертолётов морской авиации. Среди участников – ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", корветы "Гремящий" и "Стойкий" и другие суда. В статичной части парада впервые представлен ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А". Перед началом основной части смотра глава государства обошёл на катере парадную линию боевых кораблей в акватории Финского залива и на Кронштадтском рейде.

"День военно-морского флота – грандиозный в своей строгости и красоте парадов, он знаменует единство всех поколений защитников морских рубежей Родины. Мы любим и чтим наш флот, по праву гордимся его выдающейся, героической историей, именами блестящих флотоводцев и талантливых корабелов – всеми, кто в разные эпохи храбро сражался и побеждал во имя Отечества, совершал легендарные географические открытия, подарил человечеству ценнейшие знания об уникальном разнообразии, красоте нашего огромного мира. Напомню о заветах Петра Первого, которые он подробно отразил в Уставе Морском: ни перед кем не спускать флаг – флаг корабля, не отступать и не сдавать корабль врагу", - сказал Путин в приветственном слове.

По словам президента, "Россия в кратчайшие сроки заняла своё достойное место в числе ведущих морских держав".

"Она прошла колоссальный путь развития от скромного петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров, обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия, надёжные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно", - сказал Путин.

Владимир Путин(2021)|Фото: Пресс-служба Кремля

Владимир Путин(2021)|Фото: Пресс-служба Кремля

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Теги: Владимир Путин, день ВМФ, акватория Невы, Санкт-Петербург



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