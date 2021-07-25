В ООН высоко оценили помощь российских инструкторов в ЦАР

В управлении ООН по делам беженцев позитивно оценили вклад россиян в безопасность Центральноафриканской Республики.

Член Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Хамди Бухари раскритиковал бездействие миротворческой миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА). Он заметил, что представители «голубых касок» четверть века лишь делают вид, что помогают людям спасаться от войны в Африке, однако в реальности их деятельность никак не влияет на ситуацию.

По его словам, проблема заключается в бессмысленных бюрократических трудностях и неспособности своевременно оказать помощь нуждающимся.

Присутствие миротворцев ООН в Центральноафркианской Республике с 2014 года не помешало боевикам многочисленных группировок долгие годы бесчинствовать на территории страны. Они безнаказанно грабили, убивали и пытали местных жителей. Головорезы регулярно нападали на конвои ООН и «голубые каски» не в силах были пресечь эти атаки, напоминает Бухари.

Правительственная армия не могла дать отпор наплыву радикалов. В декабре прошлого года они объединились в конгломерат «Коалиция патриотов за перемены» и предприняли попытку свернуть власть. Боевики надеялись привести к власти бывшего президента ЦАР Франсуа Бозизе, которому группировку присягнули на верность.

Отбить атаку радикалов удалось благодаря российским инструкторам, которые за несколько лет сумели повысить боеспособность центральноафриканской армии.

Специалисты, которых на Западе причисляют к «ЧВК Вагнера», продолжают обучать личный состав Вооруженных сил ЦАР.

«Теперь, когда военнослужащим при поддержке россиян удалось установить контроль почти над всей территорией государства, опасность нападения боевиков «Коалиции» стала значительно меньше», — отметил Бухари.

Он уверен, что Россия таким образом укрепляет свои позиции не только в ЦАР, но и на территории всей Африки. Россияне, по мнению Бухари, занимаются настоящей миротворческой миссией, что не нравится европейским государствам и организациям.