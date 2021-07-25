В Ставрополе у подозреваемого в убийстве полицейского изъяты патроны и обоймы пистолетов

В Ставрополе у 28-летнего подозреваемого в убийстве полицейского Руслана Абовяна изъяты патроны и элементы оружия, сообщили Накануне.RU в региональном управлении СКР.

"Следствие готовит документы для ходатайства об аресте подозреваемого. В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий обнаружены и изъяты обоймы пистолетов и патроны, назначен ряд экспертиз, в том числе баллистическая, дактилоскопическая", - уточнили в управлении.

Напомним, в ночь на 24 июля злоумышленники совершили нападение на полицейского и ранив его в бедро и туловище, скрылись с места происшествия. Полицейский от полученных ран скончался в реанимации городской больницы. Вскоре предполагаемый убийца был задержан.